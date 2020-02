Da pochi mesi in Indonesia, morto a 42 anni Davide Savelli

Una morte così assurda che fa ancora più male: è caduto e ha picchiato la testa contro un tubo di ferro mentre cercava di liberarsi dal morso della sua cagnolina, che aveva appena avuto i cuccioli e dunque era diventata molto aggressiva. Aveva solo 42 anni Davide Savelli, da pochi mesi trasferitosi in Indonesia insieme alla fidanzata, per cominciare una nuova vita: lavorava all'Ocean Villa Dive Resort di Karangasem, che gestiva insieme alla compagna Komang.

Nato a cresciuto a Mompiano, si era diplomato al liceo Calini e poi aveva proseguito gli studi, laureandosi in Scienze di comunicazione all'Università di Bologna. Negli anni aveva lavorato come grafico, editor e altro ancora, anche in una web agency bresciana. Fino alla decisione, che aveva maturato da tempo ma che si è concretizzata solo l'anno scorso, di lasciare Brescia e volare in Indonesia, insieme alla fidanzata che aveva conosciuto qualche anno fa, proprio in Asia.

I funerali forse celebrati in Indonesia

Era uno specialista delle immersioni subacquee, una passione che lo accompagnava da lungo tempo e che era diventata il suo lavoro: aveva il patentino per istruttore di sub, e teneva corsi nel suo resort. A quanto pare i genitori sono già in viaggio, per raggiungere l'Indonesia: è qui che probabilmente verranno celebrati i funerali.

Davide Savelli era noto come “Vessa”: da Save, il suo diminutivo, letto al contrario. Si era fatto conoscere anche nel mondo musicale con il gruppo Pipeline Sound System, specialisti della musica reggae. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che riempiono la sua pagina Facebook. “Buon viaggio amico mio, mi mancherà la tua felicità”, scrive Ivan. “Ciao Davide, compagno di avventure – aggiunge Valentina – Resterai sempre nel mio cuore”.