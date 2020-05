Lacrime per Dado, ucciso dal cancro a soli 39 anni: "Ti aspetto nei miei sogni"

Lo spazio (esterno) allestito di fianco alla chiesa di Lugana martedì mattina potrà accogliere non più di 150 persone, per motivi di sicurezza sanitaria: ma è chiaro che sarebbero arrivati a centinaia pur di salutarlo l'ultima volta. In questi giorni sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, nel ricordo di un ragazzo tanto allegro quanto disponibile, strappato alla vita da un cancro che dopo anni di lotta senza sosta, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Aveva solo 39 anni Davide Boschi, per tutti semplicemente Dado: classe 1980, ne avrebbe compiuti 40 a settembre. Molto conosciuto a Sirmione, il suo paese adottivo ma dove abitava da anni, e in tutto il Basso Garda e oltre: insieme al fratello Emanuele (detto Piciu) aveva gestito un rifugio e un albergo in Val di Fassa. Prima di allora era stato il titolare dell'Hostaria Rovizza.

Passano gli anni, scorre il fiume dei ricordi. Dado Boschi aveva già affrontato il male del cancro, quando era ancora giovanissimo. Sembrava averla vinta, quella battaglia, che invece è tornata più cattiva che mai, solo pochi anni fa. Non si è mai arreso, lui che era così aggrappato alla vita. Ha lottato finché ha potuto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'abbraccio dei familiari

Lo piangono la moglie Silvia, i genitori Maurizia e Valerio, la sorella Elena (che è assessore nella giunta di Sirmione) e il fratello Emanuele, i suoi 6 adorati nipoti. “Nei momenti più bui della mia vita c'eri tu – scrive Emanuele su Facebook – ed io in questi anni ho fatto il possibile per renderti indietro quello che mi hai dato, un tesoro inestimabile che solo io conoscono. Sei stato davvero il numero uno, è un onore inarrivabile essere stato tuo fratello. Ci vediamo di là Dadone, promettimi che verrai ogni tanto a trovarmi nei sogni”.