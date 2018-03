Poliziotto trascinato durante i tafferugli: Daspo per i tifosi del Brescia

Hanno bloccato i tre pullman sui quali stavano viaggiando, sono scesi in anticipo per evitare i controlli e sono arrivati allo scontro diretto con le forze dell'ordine. A seguito di tutto ciò sono stati diramati 12 "daspo" (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive).

Nello scontro con gli agenti, gli ultras (col volto coperto) hanno sfoderato cinture con cinghie in ferro, hanno esploso grossi petardi e utilizzato come armi le aste delle bandiere. Un agente rimasto a terra sarebbe stato trascinato, con i tifosi che avrebbero cercato di colpirlo alla schiena con dei calci.

Per un periodo da tre a cinque anni i 12 destinatari del provvedimento non potranno accedere agli stadi di tutta Italia, e saranno obbligati a recarsi in caserma per la firma in corrispondenza dell'orario elle partite del Brescia. Ecco le iniziali e gli anni di nascita dei 12 ultras (altri potrebbero essere identificati nel corso delle indagini): M.P., classe 1993, G.A., classe 1976, già gravato da DASPO nel 2013, M.L., classe 1998, M.M., classe 1996, già sottoposto a DASPO nel 2016, S.M., classe 1997, P.N., classe 1995, già destinatario di provvedimento di DASPO, C.A., classe 1987, A.M., classe 1969, già destinatario di DASPO, C.M., classe 1986, G.D., classe 1987, già destinatario di DASPO, F.G., classe 1991, B.N., classe 1996.

Oltre ai provvedimenti a firma del Questore della Provincia di Foggia Mario Della Cioppa, i destinatari dei provvedimenti di DASPO – a vario titolo - sono stati altresì deferiti all’A.G. competente per aver, usato violenza e minaccia, alcuni dei quali travisati in volto e con mazze, nei confronti degli Agenti della Polizia di Stato. I tre ultras del Brescia responsabili di aver trascinato a terra l’operatore della Polizia di Stato sono stati deferiti anche per lesioni aggravate a pubblico Ufficiale.