Stroncato in pochi mesi dalla malattia: Dario Savoldi lascia moglie e figli

Negli ultimi mesi ha lottato come un leone, in questi giorni si è dovuto arrendere: si è spento a 66 anni Dario Savoldi, noto immobiliarista bresciano che ha lavorato nel settore per quasi un quarantennio. Sono attesi in tantissimi al suo funerale: la cerimonia è prevista per mercoledì pomeriggio, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale Divin Redentore partendo dalla sua abitazione di Via Pendolina.

Lo piangono la moglie Laura, i figli Daniele e Gianluca con Giulia e il piccolo Edoardo. La famiglia esprime un particolare ringraziamento all'Ant, al dottor Salvatore Intagliata e a tutto il personale medico e paramedico del Civile di Brescia, a Gabriella e Gualtiero “per l'aiuto e il sostegno durante questi mesi di malattia”.

Un male terribile che l'ha colto all'improvviso, e se l'è rapidamente portato via con sé. Un uomo d'altri tempi, ricorda chi lo conosceva, un vero gentleman: ha lavorato fino all'ultimo, finché ha potuto. “La morte non esiste – si legge nel necrologio – Le persone muoiono solo quando sono dimenticate”. E su questa terra il ricordo di Dario Savoldi rimarrà indelebile.