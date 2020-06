Travolto e ucciso in autostrada, lacrime per Dario: morto a 34 anni

Erano davvero in tanti sabato pomeriggio a Lonato, ovviamente nel rispetto delle distanze e delle norme sanitarie, per salutare l'ultima volta Vincenzo Dario Minervini, morto a soli 34 anni in un assurdo incidente sull'autostrada A1. E' stato travolto da un'auto mentre era sceso dalla sua vettura, rimasta in panne, in cerca d'aiuto: in seguito all'impatto è morto sul colpo.

Come da prassi la Polstrada ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Drammatico scherzo del destino, anche l'auto che l'ha investito e ucciso era diretta a Brescia. Nato e cresciuto a Molfetta, il paese dove verrà trasferita la salma, da qualche anno Dario Minervini abitava sul lago di Garda, a Lonato.

Lascia moglie e figlio di 1 anno

E' qui che si era costruito un futuro e una famiglia insieme alla moglie Maria: i due da un anno e pochi mesi avevano avuto un figlio, il piccolo Dominic. A piangere la morte di Dario anche i genitori Elisabetta e Corrado, il fratello Saverio, la sorella Tiziana, i cognati Francesca e Damiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per aiutare la famiglia a riportare la salma in Puglia in questi ultimi giorni si è scatenata una vera gara di solidarietà: non solo su Facebook, con il passaparola e l'invito a raccogliere qualche donazione, ma anche nei bar e nei negozi di Molfetta.