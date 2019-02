Droga ai ragazzini del parco, poi aggrediscono i carabinieri cercando di fuggire

Spacciavano al luce del sole nei parchi di Darfo Boario Terme. I loro clienti erano per lo più giovani e giovanissimi, tra cui diversi minorenni, in cerca di hashish e marijuana. Per i pusher, entrambi nigeriani e richiedenti lo status di rifugiato internazionale, le manette sono scattate lo scorso weekend.

Su di loro - 21 anni uno, 27 l'altro - avevano messo gli occhi i residenti della zona: proprio le segnalazioni inviate dai cittadini nei giorni scorsi ai carabinieri della stazione di Darfo hanno fatto scattare il blitz. I due - peraltro già finiti in mente lo scorso ottobre per detenzione di droga - sono stati fermati e controllati: addosso avevano una quindicina di grammi di hashish e marijuana.

Alla vista dei militari hanno pure provato a divincolarsi e hanno opposto resistenza, non riuscendo però a fuggire. Una volta identificati sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il Giudice del Tribunale di Brescia, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per entrambi l’obbligo di firma.