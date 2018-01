Spaccia droga a tutta la scuola: nei guai ragazzina ancora minorenne

Un giro d'affari che col tempo si sarebbe fatto pure consistente, e sistematico: tutto veniva gestito da una ragazzina di appena 17 anni, di origini indiane e residente in provincia di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stata proprio lei ad occuparsi dei rifornimenti per un'istituto superiore di Darfo Boario Terme.

Pare che i militari la stessero pedinando da un po': le indagini sono proseguite per circa quattro mesi. I carabinieri l'hanno beccata in flagranza di reato, mentre spacciava all'esterno della scuola: sarebbero diversi anche gli studenti segnalati in Prefettura in qualità di consumatori di stupefacenti.