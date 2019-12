Sorvegliato speciale, ma i carabinieri non lo trovano in casa: “Stavo dormendo”

Pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, aveva l’obbligo di restare a casa di notte. Per lui il coprifuoco imposto dal giudice scattava alle 22 e terminava alla 6 di mattino.

Peccato che durante un controllo, i carabinieri di Darfo non abbiano trovato il 56enne sorvegliato speciale. L’uomo avrebbe risposto al campanello solo parecchie ore dopo, a suo dire, non perché fosse altrove ma perché il sonno profondo non gli aveva consentito di sentire il citofono e rendersi conto del controllo.

Una giustificazione che non gli ha consentito di evitare l’arresto per la violazione degli obblighi.Il sonno pesante gli è pure costato parecchio: questa volta il giudice ha disposto una misura più grave, sottoponendolo agli arresti domiciliari.