Perseguita l'ex moglie e madre dei suoi figli: arrestato dai carabinieri

L’amore era finito da tempo, così come il matrimonio. Ma lui, un 60enne pregiudicato di Darfo Boario Terme, non si dava per vinto: non aveva mai accettato la fine della storia e, ossessionato dalla ex moglie, le aveva reso la vita impossibile. Un vero e proprio incubo per la donna - una 43enne - fatto di minacce, pedinamenti e appostamenti. Tanto da denunciare più e più volte ai carabinieri le intimidazioni che il 60enne aveva rivolto a lei e pure alle persone che frequentava.

Nemmeno il divieto di avvicinamento, disposto dal giudice, è servito a placare l’ossessione: l'uomo avrebbe continuato imperterrito a pedinare la madre dei suoi due figli, seguendo i suoi spostamenti ogni volta che lasciava la sua abitazione di Darfo.

L’ultimo episodio lo scorso sabato: la 43enne stava andando al lavoro, a bordo della sua auto, quando si è accorta di essere seguita. Parcheggiata la macchina, si è trovata l'ex marito dietro alle spalle ed è scattata l’ennesima chiamata ai carabinieri. Una volta arrivati sul posto, i militari lo hanno individuato mentre armeggiava nel cofano della sua auto: si è giustificato dicendo di avere avuto un guasto e di essersi fermato solo per sistemare il problema.

Una scusa che non ha retto. In considerazione delle segnalazioni dei giorni precedenti, i carabinieri hanno proceduto all’arresto dello stalker. La misura è stata convalidata e al pregiudicato, oltre al divieto di avvicinarsi alla ex, è stato applicato il divieto di dimora a Darfo.