Una tragedia immensa: aneurisma cerebrale, ragazza muore a soli 17 anni

Una tragedia immensa: morire a soli 17 anni a causa di aneurisma cerebrale. Succede a Darfo Boario Terme, vittima la giovane Sasha Pedersoli, spirata lunedì in un letto dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dov'era stata ricoverata per accertamenti: da alcuni giorni, infatti, accusava forti e continui mal di testa. Nel nosocomio la situazione è poi precipitata improvvisamente, fino al terribile epilogo. Martedì mattina è stata effettuata l'autopsia ed è arrivato il nullaosta per la sepoltura.

A Corna di Darfo Sasha la conoscevano tutti, lì abitano i nonni, lì aveva frequentato la scuola materna e poi le elementari, prima di spostarsi con la famiglia nella vicina Boario. Lascia la madre, di origini russe, e papà Cristiano, stimato titolare di un'agenzia di assicurazioni. Stasera alle 20 è in programma la veglia nella casa dei nonni, al civico 7 di via Tangheri, da dove poi partirà il corteo funebre, alle 14.30 di giovedì. La cerimonia si terrà nella vicina chiesa di Corna; al termine delle esequie, la salma verrà condotta al tempio crematorio.