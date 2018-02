Toccava le ragazze in classe: professore condannato a 2 anni di carcere

E' stato condannato a due anni di reclusione (e 5000 euro di multa) il professor Beniamino Santoro, 51enne originario del casertano ed ex insegnante anche all'istituto tecnico commerciale Olivelli di Darfo Boario Terme, la scuola dove venne accusato di molestie sessuali nei confronti di tre alunne, all'epoca tutte minorenni.

I fatti risalgono al 2015, le ragazze avevano tra i 15 e 16 anni: Santoro venne chiamato all'Olivelli con un contratto di un anno per insegnare Alimentazione. Col tempo però a scuola giravano strane voci, poi confermate dalle tre alunne che sarebbero state molestate.

Il professore le avvicinava alla cattedra per interrogarle, per confermare un voto, e ne approfittava per allungare la mani. L'avrebbe fatto più volte, e senza preoccuparsi degli altri studenti che in classe potevano accorgersene benissimo.