Fiamme dalla canna fumaria, appartamento distrutto dall'incendio: mamma e figli senza una casa

Tanta paura e altrettanta amarezza, ma per fortuna nessun ferito, a margine dell'incendio che sabato mattina ha devastato un appartamento di via Sant'Ambrogio, a Gorzone di Darfo. Le fiamme sono divampate dalla canna fumaria: per fortuna in casa non c'era nessuno e la proprietaria, che era uscita da poco, è rincasata in pochi minuti e ha dato l'allarme.

I vigili del fuoco sono arrivati in fretta: il tempestivo intervento ha evitato che l'incendio si propagasse alle abitazioni confinanti. Quando i pompieri di Darfo sono sopraggiunti, verso le 8 , le fiamme avevano già aggredito gli altri locali dell'abitazione, situata nel sottotetto.

Come detto, non ci sono stati feriti, ma l'appartamento è stato praticamente distrutto e dichiarato inagibile. L'intera famiglia ha perso tutto: libri, vestiti e oggetti personali. La donna ha dovuto lasciare l'abitazione, insieme ai propri figli. Per fortuna hanno trovato ospitalità da alcuni parenti, dove trascorreranno le feste di Natale.