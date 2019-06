Blitz in casa dei carabinieri, gli trovano la droga nascosta sotto il letto: arrestato

Da qualche mese era agli arresti domiciliari, per problemi di spaccio, ma nonostante questo i carabinieri l'hanno beccato (di nuovo) con più di 20mila euro di droga: 200 grammi di eroina e 130 grammi di cocaina. Di questi, circa 50 grammi erano nascosti sotto il letto già suddivisi in dosi, pronte per la vendita. Inevitabili allora le manette, e il trasferimento in carcere per un bresciano di 56 anni residente a Darfo Boario Terme.

Il precedente in auto

Volto noto alle forze dell'ordine, in passato e non solo: nel febbraio scorso era stato fermato a Pisogne, sulla Statale 42 durante un posto di blocco. In auto i militari gli avevano trovato più di 100 grammi di cocaina. Per lui erano stati disposti i domiciliari, circostanza che però non ha fermato la sua attività.

I carabinieri l'hanno tenuto d'occhio per un po', e si sono accorti dei movimenti sospetti dentro e fuori la sua abitazione, il viavai di probabili acquirenti e facce conosciute nel mondo della tossicodipendenza.

Il blitz in casa

Così venerdì è andato in scena il blitz decisivo: i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno bussato alla sua porta, e in casa come detto sono stati recuperati quasi tre etti e mezzo di droga. Alcuni di questi nascosti sotto il letto, altri in un'intercapedine del sottotetto.

Nella sua abitazione aveva allestito un vero e proprio supermarket della droga: riforniva clienti in tutta la valle. Arrestato, è subito stato trasferito in carcere: il Tribunale di Brescia ne ha convalidato l'arresto, ora si attende il processo. Rischia di rimanere dentro per un bel po'.