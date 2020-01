Detenuto in permesso, lo trovano al volante dell'auto ubriaco fradicio

Più volte in manette, per reati contro il patrimonio e spaccio, aveva trascorso parecchi anni in carcere, salvo poi accedere alla semilibertà e, dopo le feste di Natale, godere pure di uno speciale permesso che gli consentiva di restare a casa anche durante la notte.

Un'opportunità che l'uomo, un 36enne camuno specializzato nei furti e nella ricettazione di moto e ciclomotori, si è giocato malissimo.

Nella serata del 10 gennaio, poco prima che rientrasse a casa, è stato fermato mentre era alla guida della sua auto dai carabinieri del Radiomobile di Darfo. E per lui sono ricominciati i guai: si era messo al volante dopo aver bevuto, e anche parecchio.

I risultati dell'alcol test non hanno lasciato spazio a dubbi: il tasso etilico rilevato nel suo sangue era di 1,67 g/l, ben tre volte superiore al limite fissato dalla legge. Immediatamente era scattato il ritiro della patente il sequestro della sua auto: una Smart.

I militari di Darfo hanno ovviamente messo a conoscenza l’autorità giudiziaria dell'accaduto e al 36enne è stato revocato il beneficio precedentemente concesso: per lui si sono definitivamente aperte le porte del carcere di Canton Mombello.