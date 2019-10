Imbraccia un fucile e minaccia di uccidersi davanti ai familiari: “Se vi avvicinate sparo anche a voi”

Voleva suicidarsi davanti ai famigliari, sparandosi un colpo con il fucile da caccia regolarmente detenuto. Non solo: aveva pure minacciato i parenti di fare fuoco contro di loro, se si fossero avvicinati a lui.

Lunghissimi attimi di terrore, quelli vissuti lunedì sera in una villetta di Darfo Boario Terme. L’allarme è scattato attorno alle 20.30: i parenti dell’uomo - un 70enne imprenditore nel settore edile - dopo essersi barricati in casa, hanno chiamato i Carabinieri.

Minaccia di spararsi nel giardino della sua abitazione

All’arrivo dei militari, l’uomo era nel giardino della villetta e imbracciava un fucile: l'arma era carica e pronta a fare fuoco. Dopo aver circondato l’abitazione, hanno chiesto all’anziano di posare il fucile per terra. Il 70enne, confuso e agitato, si sarebbe rifiutato e avrebbe continuato a pronunciare frasi sconnesse.

A quel punto gli uomini dell’Arma si sono posizionati dietro a un muro, per proteggersi, aspettando il momento giusto per intervenire e disarmare l’anziano. Dopo alcuni minutim il 70enne avrebbe voltato le spalle ai militari che a quel punto sono intervenuti, bloccandolo e facendolo cadere a terra.

In casa aveva 14 fucili

Una tragedia per fortuna soltanto sfiorata: il rapido intervento e il sangue freddo dei Carabinieri ha evitato che l’uomo facesse fuoco facendo del male a sé stesso e mettendo in pericolo pure i familiari e i vicini di casa.

L’anziano avrebbe poi accusato un malore ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Esine. All’origine del folle gesto ci sarebbero problemi di natura finanziaria e pure familiari, legati ad una possibile separazione dalla moglie. Tutti i fucili che l’uomo teneva in casa, ben 14, sono stati ritirati, per precauzione, dai militari.