Fiamme dal macchinario, paura in un'azienda bresciana

Un surriscaldamento del motore di un macchinario, poi le fiamme che avvolgono segatura e trucioli di legno presenti nel capannone. Mattinata di paura, martedì, alla Pialegno di via Artigiani a Darfo Boario Terme.

Per fortuna nessun operaio è rimasto ferito o intossicato e i danni sono stati limitati, anche grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.

L'incendio è divampato poco prima delle 7: a lanciar l'allarme ci hanno pensato alcuni operai che si sono immediatamente accorti del fumo e delle fiamme che avvolgevano il macchinario.

Per spegnere il rogo e mettere in sicurezza il capannone ci sono volute due ore. Oltre al macchinario dal quale è partito l'incendio sono andati in fumo qualche metro cubo di pallet e si è danneggiato un muletto.