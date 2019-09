Il cambiamonete gli ‘ruba’ i soldi vinti alle slot: dà di matto, rompe la macchinetta e si prende tutte le monete

Aveva trascorso l’intera serata di domenica a giocare alle slot machine, vincendo in tutto 100 euro, ma quando ha inserito le monete nell’apposita macchinetta per ottenere le banconote, qualcosa è andato storto: il cambiamonete è andato in tilt, ‘rubandogli’ il malloppo.

Arrabbiato e infastidito dalla mancata erogazione dei soldi, l’uomo - un 29enne rumeno di casa a Darfo Boario Terme - si è diretto dalla barista chiedendo spiegazioni. La donna si è mossa in fretta: ha contattato il responsabile della ditta di distribuzione delle slot machines, il quale ha risposto che sarebbe passato la mattina successiva per una verifica.

Fuori di sè ha scassinato il cambiamonete

Il 29enne però non voleva tornare a casa senza i soldi vinti ed è andato su tutte le furie. Prima ha cominciato ad urlare poi, deciso a prendersi i soldi, si è diretto verso il cambiamonete e lo ha scassinato, prelevando tutto il contenuto. Un bottino di gran lunga superiore alla sua vincita: circa trecento euro. Infine l’immancabile fuga a piedi.

Inseguito dalla barista

Non è andato lontano: la barista, che nel frattempo aveva allertato i carabinieri e il proprietario del locale, lo ha inseguito per le strade di Darfo. A bloccarlo ci hanno pensato i militari della locale stazione e il titolare dell'attività.

Inchiodato dalle telecamere di videosorveglianza del bar, che avevano ripreso tuta la scena, e trovato in possesso del bottino, per l’uomo sono scattate le manette. La misura è stata convalidata, nonostante le spiegazioni del 29enne, di professione operaio, che avrebbe provato a giustificarsi dicendo di aver agito così a causa dello stato di euforia e di eccitazione provocato dalla vincita realizzata. Il giudice lo ha però rimesso in libertà, almeno fino al processo.