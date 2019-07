È ai domiciliari, ma i carabinieri lo trovano al bar: stava prendendo l'aperitivo in compagnia di una donna

Aveva collegato un cercapersone al campanello, in modo da trascorrere le serate al bar sotto casa e farsi trovare quando i Carabinieri suonavano alla sua porta.

Un sistema ingegnoso che però, lo scorso venerdì, non ha funzionato. Al suono del dispositivo, il 56enne - che stava scontando una pena definitiva a 5 anni di reclusione, 2 dei quali già trascorsi in carcere, per i reati di furto di autovetture e ricettazione - non ha fatto in tempo ad uscire dal locale, salire per le scale interne del palazzo e farsi trovare in casa.

I militari della stazione di Darfo Boario Terme lo hanno pizzicato mentre beveva un aperitivo in compagnia di una donna proprio nel bar-ristorante situato sotto la palazzina di residenza. La donna è fuggita alla vista degli uomini in divisa, lui non ci è riuscito. Per il 56enne sono scattate le manette e si sono riaperte del carcere di Canton Mombello.