“Datemi da bere gratis!”: ubriaco fradicio, dà di matto in un bar

Voleva bere alcolici, a tutti costi. Senza pagarli però. E così, dopo aver incassato un logico e ragionevole rifiuto, ha cominciato a minacciare il personale del locale e gli altri clienti presenti. L'uomo, un 48enne di origine straniera, era già piuttosto alticcio quando lunedì mattina è entrato al Cakao Wine bar di Darfo Boario Terme.

Il gomito l’aveva alzato già da diverse ore, a giudicare dallo stato di alterazione psicofisica con cui si rapportava con i clienti e il barista, ma non aveva più un soldo in tasca e pretendeva di consumare gratis. Una situazione potenzialmente esplosiva, che non è degenerata grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri.