Lo trovano in auto con la cocaina, poi gli perquisiscono la casa: arrestato

Nella nottata del 23 giugno scorso, a Darfo i carabinieri hanno arrestato V.F., un 41enne bresciano pluripregiudicato di Cividate Camuno, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo della propria propria e, a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, suddivisi in 7 dosi già confezionate e pronte per la vendita.

I militari hanno poi passato al setaccio anche l’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti 15 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento della droga. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Processato per direttissima, con rito abbreviato, nella mattinata del 23 giugno è stato condannato a 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa (pena sospesa), con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.