Incidente in autostrada: un paese in lacrime per il piccolo Daniele

Una carambola fatale: l'impatto contro la cuspide dello spartitraffico, il rimbalzo al centro della carreggiata, lo scontro con un'auto che sopraggiungeva, e poi ancora uno schianto, contro un'altra vettura. Ad avere la peggio è stata la persona più giovane a bordo dei tre veicoli, un bambino di soli quattro anni, Daniele Bazzardi. Quando, nella mattinata di ieri, nel suo paese si è diffusa la notizia del tragico incidente, tutta la comunità ha pianto assieme alla famiglia.

L'incidente. Venerdì nel tardo pomeriggio il piccolo Daniele viaggiava sulla Renault Scenic, guidata dal padre Massimo, in compagnia della sorella e della cugina, entrambe dodicenni. Allo svincolo della Brebemi con l'uscita di Rovato, l'auto ha urtato la cuspide dello spartitraffico, è rimbalzata al centro della carreggiata ed è stata colpita sulla fiancata da una Range Rover Evoque. Pochi istanti dopo, la Scenic è stata investita anche da una Audi A4 che, nonostante il disperato tentativo, non è riuscita a fermarsi in tempo. Immediatamente le condizioni di Daniele sono apparse molto gravi: trasportato al Civile, il piccolo è morto attorno alle 23. Gravi, tutt'ora, anche le condizioni delle due cugine dodicenni, così come quelle di M.S., 35 anni, professionista di Treviso che era alla guida della Range Rover, ora ricoverato alla Poliambulanza con una prognosi di 30 giorni. Ricoverato, ma al Civile, anche il padre di Daniele, Massimo, 39 anni. Illeso invece il 50enne di Trieste alla guida della A4. Un'inchiesta è stata aperta per fare piena luce sulla dinamica dell'incidente.

In attesa del via libera per il funerale - tutta la comunità clarense abbraccia virtualmente la famiglia della vittima. In Consiglio comunale siede lo zio di Daniele, Simone Riccardi, fratello della madre del piccolo. Con un messaggio, l'amministrazione guidata da Massimo Vizzardi ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia: «L'amministrazione comunale si stringe attorno al consigliere Simone Riccardi e alla sua famiglia per la terribile perdita. Siamo vicini nel dolore in questo momento di grave lutto».