Suicidio shock: ragazza si butta sotto un treno al passaggio a livello

Ha scelto il giorno di Pasquetta per togliersi la vita: mentre in tanti fanno festa, lei ha preferito farla finita. Ancora giovanissima, si è buttata sotto il treno della linea Mantova-Milano che poco prima delle 17 è passato da Curtatone, nella frazione di Grazie. Qui si trova il passaggio a livello dove la ragazza si è gettata sotto il treno.

Un automobilista fermo alla sbarra avrebbe assistito in diretta alla scena. La giovane donna si è sporta dal passaggio a livello, ha atteso l'avvicinarsi del convoglio e poi si è buttata. Travolta in pieno, è morta sul colpo. Il macchinista si è accorto solo all'ultimo della ragazza, e non ha potuto fare niente per frenare il treno in corsa.

Il convoglio è stato comunque fermato, e sospeso: tutti i passeggeri, circa un centinaio di persone diretti non solo a Milano ma anche a Bergamo e a Brescia, sono stati fatti scendere e accompagnati nelle varie stazioni con un autobus sostitutivo.

Il regionale che ha travolto e ucciso la ragazza è il numero 2660 partito da Mantova meno di una decina di minuti prima, alle 16.50. Sarebbe dovuto arrivare a Milano in un paio d'ore. Non è stata resa nota l'identità della ragazza: si tratterebbe comunque di una giovane che abita in zona.

Solo pochi giorni fa, ancora a Curtatone e sulla stessa linea ferroviaria, anche un uomo di 60 anni aveva deciso di farla finita: si è sdraiato sui binari, poco prima dell'alba, e ha aspettato che arrivasse il treno. Morto sul colpo.