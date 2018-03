Una tragedia immensa: sdraiato sui binari si fa investire dal treno

La tragedia si è consumata nella notte tra lunedì e martedì, lungo i binari della linea ferroviaria Mantova-Milano. Aveva 60 anni, un bel lavoro nella pubblica amministrazione, non era sposato e non aveva figli: ha deciso di farla finita per motivi che probabilmente rimarranno sconosciuti in eterno.

Abitava in città, ma ha deciso di morire in campagna. Ha raggiunto il paese di Curtatone, ha camminato per qualche chilometro a piedi e poi si è fermato, si è sdraiato sui binari, ha aspettato che arrivasse il treno.

E da un treno è stato travolto nella notte, senza che il macchinista nemmeno se ne accorgesse. Un secondo convoglio, quando già il buio si stava schiarendo con le prime luci dell'alba, si è accorto del corpo sui binari e ha fermato la corsa, ha avvisato le forze dell'ordine.