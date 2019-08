Bambina bresciana sparisce in spiaggia, incubo per mamma e papà

Erano arrivati al mare il giorno prima, tutti contenti di iniziare la loro vacanza a Cupra Marittima, nelle Marche. La famiglia bresciana - mamma, papà e una bimba di pochi anni - si trovava in spiaggia a giocare e a prendere il sole, poi qualcosa è andato storto. La piccola è sfuggita per pochi istanti allo sguardo dei genitori: tanto è bastato affinché si perdesse nella folla.

Un vero e proprio incubo: non riuscendo più a trovarla, disperati si sono rivolti alla polizia locale che - dopo aver suddiviso il litorale in settori - ha dato il via le ricerche. Per fortuna, la bimba è stata ritrovata da un agente al confine di Grottamare: aveva camminato da sola per oltre un chilometro, poi si era seduta a giocare sul bagnasciuga come se nulla fosse e senza che nessuno si preoccupasse che fosse in spiaggia da sola. Subito sono stati allertati i genitori, che - passato lo spavento - hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.