Manda un video 'hard' al fidanzato, ora è virale su WhatsApp e YouPorn

Sono giorni terribili per una ragazzina di 17 anni residente nel Cremonese. Nelle scorse settimane, ha girato un video 'hard' di un minuto e mezzo per il suo fidanzato, girandoglielo su WhatsApp. La storia tra i due è poi finita e il video, che doveva restare privato, è poi finito su qualche chat, finendo per diventare virale perfino su YouPorn. La giovane è disperata, da una decina di giorni non va più a scuola per la vergogna, e ha sporto denuncia alla polizia locale, grazie alla quale il filmato è stato tolto almeno dal sito di video pornografici.

Sono in corso le indagini per capire chi abbia diffuso un materiale che doveva restare assolutamente privato. Sicuramente il primo indiziato, soprattutto per quanto riguarda WhatsApp, sembra essere l'ex fidanzato (di qualche anno più grande), ma al momento sul caso viene mantenuto il più stretto riserbo. Anche perché, giustamente, l'intento è quella di proteggere al massimo la povera 17enne, che in questo momento viene supportata da genitori, professori e compagni di scuola. Tra le lacrime, lei ha dichiarato di averlo fatto per amore.