Soggiorna in albergo per tre giorni, ma non paga il conto: denunciato 50enne bresciano

In vacanza, ma senza spendere un euro. Un sogno per molti, che è diventato realtà per un 50enne di Brescia. Professionista per gli albergatori raggirati, abile truffatore per gli inquirenti: è riuscito a 'scroccare' soggiorni gratis in diversi hotel di numerose città.

L'ultimo soggiorno gratis a Cremona: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 50enne avrebbe trascorso tre giorni in un hotel della città, dal 26 al 28 aprile, sparendo abilmente prima di saldare il conto di ben 500 euro.

I gestori della struttura hanno segnalato l'uomo alle forze dell'ordine, fornendo i suoi dati anagrafici, e nei suoi confronti è scattata una denuncia, l'ennesima. Il 50enne, pregiudicato, sarebbe infatti un habitue di questo tipo di truffe.