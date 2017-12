È nato a Milano, ma i pasticceri bresciani si difendono bene, e si fanno pagare meglio. Per questo Natale 2017 spetta a noi il gradino più alto del podio in merito al costo medio del panettone artigianale, di pasticceria o forneria. Se a livello lombardo il costo medio si è fermato a 28 euro, da noi la cifra raggiunge, nei casi più estremi, quota 40.

«Il panettone tradizionale – spiega la Coldiretti Lombardia – è un pezzo della nostra storia e la qualità degli ingredienti, oltre che alla maestria di chi lo prepara, è alla base di un dolce di alto livello. Solo a Milano – secondo una ricerca della Camera di Commercio di Milano – ogni famiglia compra almeno 5 panettoni all’anno e una famiglia su due acquista quello artigianale almeno una volta.»

A livello regionale la forbice dei prezzi va da 14 a 40 euro al chilo. Prendendo come riferimento le pasticcerie specializzate, le città che presentano le maggiori oscillazioni sono Brescia e Mantova: nella prima in media si va dai 27 ai 40 euro al chilo, che è anche il prezzo più alto registrato in regione, anche se non mancano panettoni più economici intorno ai 12-13 euro al kg, mentre a Mantova si va dai 14 ai 37 euro. A Cremona con 22-30 euro ci si porta a casa un chilo di dolce tradizionale. A Sondrio e Lecco, in media, bastano 24 euro al chilo, a Pavia la forbice va da 25 a 33 euro, a Como si spendono mediamente 26 euro. La mappa lombarda dei prezzi del panettone artigianale si completa con Monza (tra 26 e 32 euro), Lodi (tra 27 e 28 euro), Varese (28 euro di media) e Bergamo (25 euro di media). Una curiosità: solo tre anni fa l’oscillazione di prezzo per i panettoni bresciani andava dai 25 ai “soli” 30 euro al chilogrammo.