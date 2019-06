Gli sparano mentre è in auto, un resta paralizzato: nei guai due fratelli

Per la Procura di Brescia sono loro, due fratelli di Corteno Golgi di 28 e 34 anni, i responsabili della “sparatoria” involontaria che però ha di fatto paralizzato a vita il 71enne Giacomo Gazzoli, che in quel momento si trovava in auto con la moglie e venne raggiunto da un proiettile sparato a centinaia di metri di distanza. Lo scrive il Giornale di Brescia: i due fratelli sono ufficialmente iscritti nel registro degli indagati.

Colpito da un proiettile

La procedura ora prevede una serie di perizie e di accertamenti, anche sull’auto di Gazzoli con il supporto della Scientifica. L’episodio risale all’11 novembre scorso, e per molto tempo si è cercato di capire chi potessero essere i responsabili. Ora finalmente una pista concreta. Gazzoli era in auto con la moglie, rimasta illesa, lungo Via Antonio Schivardi a Corteno Golgi.

All’improvviso venne raggiunto da un proiettile, che lo trafisse danneggiandogli in parte il fegato ma soprattutto lesionandolo irrimediabilmente al midollo spinale. Rimase per più di una settimana nel reparto di Rianimazione del Civile, operato più e più volte. A causa dell’incidente non potrà più camminare, costretto per sempre su una sedia a rotelle.

Spari ai cartelli stradali?

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due fratelli stavano sparando ad alcuni cartelli stradali, a centinaia di metri di distanza da Via Schivardi. Il destino beffardo ha voluto che uno di quei colpi rimbalzasse prima su un cartello, poi su un altro, fino a colpire l’auto di Gazzoli, mentre lui stava guidando.

Con immensa fatica l’uomo riuscirà poi ad accostare, evitando conseguenze ben peggiori. Verrà ricoverato d’urgenza, e come detto operato più volte. Niente però ha potuto evitare i danni permanenti. E adesso si andrà a processo.