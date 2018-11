Ferito da un proiettile sull'auto in corsa, il giallo verso una svolta

Non è stato un atto doloso, ma un colpo fortuito: in attesa degli accertamenti definitivi sembra emergere a chiare lettere la dinamica della tragedia sfiorata di domenica pomeriggio a Santicolo di Corteno Golgi, dove un uomo di 71 anni di Braone, in macchina con la compagna da cui erano appena stati a mangiare, è stato raggiunto alla schiena da un proiettile di un fucile, probabilmente una carabina.

Si tratterebbe di un'arma a lunga gittata utilizzata dai cacciatori anche per la caccia agli ungulati: è bene ricordare che in questo periodo è comunque vietata. Ma è su questa pista che si stanno muovendo gli investigatori: i carabinieri avrebbero già sentito alcuni cacciatori della zona, ed effettuati vari sopralluoghi.

La buona notizia è che il pensionato colpito dal proiettile non è in pericolo di vita: certo è tenuto sotto stretta osservazione, nel reparto di Terapia intensiva del Civile di Brescia, e presto potrebbe essere anche operato.

La dinamica

Il 71enne e la compagna stavano viaggiando lungo Via Schivardi, non lontano dal paese ma comunque in mezzo alla campagna, a bordo di una Peugeot 206. Erano appena stati a pranzo: improvvisamente l'uomo alla guida si è accasciato al volante, e la donna si è accorta del rivolo di sangue che gli scorreva dalla schiena. Solo successivamente è stato ritrovato anche il foro del proiettile, sulla portiera.

Sulla vicenda si registra anche l'intervento della Lac, la Lega italiana per l'abolizione della caccia. “I cacciatori ormai rappresentano un problema di ordine pubblico – scrivono gli attivisti in una nota – e sono ormai diventati troppi i privilegi di questa minoranza armata, mezzo milione di persone non così amate dall'opinione pubblica”.