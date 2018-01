Ubriachi al volante ancora prima di entrare in disco: ‘bruciate’ 5 patenti

Cinque patenti ritirate e 4 persone denunciate: è il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri di Chiari nelle vicinanze della discoteca Number One di Corte Franca. I militari si sono appostati nelle vie che conducono al noto locale e pure nel parcheggio.

Un servizio finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza, ma anche alla tutela della sicurezza dei minori, visti i tanti episodi violenti, l'ultimo risale a 15 giorni fa, che si verificano all'esterno della discoteca. Una ventina i militari del nucleo operativo e radiomobile impegnati nell'attività, che si è svolta sabato sera, molto prima dell'orario di chiusura.

Ubriachi ancora prima di mettere pede nel locale: per 5 di loro è scattato il ritiro della patente, per altri anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di tre persone, tutte italiane e di età compresa tra i 19 e 41 anni, residenti nelle Bresciano, nel Milanese e nella Bergamasca: nel sangue avevano un tasso alcolemico molto superiore a 0,8 grammi per litro.

Nei guai anche un 31enne di Lecco: all'interno della sua auto i militari hanno trovato un manganello telescopico. Complessivamente sono 34 i veicoli e 50 le persone, tra cui cui 7 pregiudicati, controllati dai militari.