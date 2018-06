Stroncato dalla malattia, morto commercialista: "Una vita per la sua comunità"

Corte Franca piange la scomparsa di Loris Togni: si è spento nei giorni scorsi, all'età di 71 anni, dopo aver lottato contro una grave malattia. Commercialista noto e stimato, in paese lo conoscevano tutti: ha infatti collaborato a lungo con molte realtà associative.

Una vita piena di impegni: Togni ha infatti partecipato attivamente allo sviluppo della sua comunità ed è sempre stato in prima linea per l'associazione Campeggio Selvaggio, presenziando e partecipato alle tante manifestazioni organizzate sul territorio. Grande appassionato di musica, ha fatto parte della banda del paese. I più piccoli se lo ricordano con il costume di Babbo Natale, impegnato a elargire doni e dispensare sorrisi.

Centinaia di persone sono attese per l'ultimo saluto che si svolgerà alle 15 di venerdì nella parrocchia di Timoline di Corte Franca, partendo dalla casa funeraria in via Ninfea 42 a Iseo. Lascia la mogli, i figli, il fratello e gli adorati nipoti.