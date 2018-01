Allarme bocconi avvelenati: due cani salvati appena in tempo

Due cani salvati in extremis: le loro padrone hanno avvistato in tempo le esche, impedendo loro di ingerirle. Tanta paura e altrettanta rabbia, ma nessuna conseguenza per i due animali.

L'episodio nei giorni scorsi in una stradina di campagna nella zona del Budrio, a Corte Franca. Ad accorgersi dei bocconi due ragazze che stavano passeggiando in compagnia dei loro cani: un pastore tedesco di soli sei mesi e un jack russel. Le due donne non hanno mai abbassato la guardia: fortunatamente si sono accorte delle esche prima dei loro animali.

Dopo aver raccolto i bocconi li hanno consegnati a un veterinario perchè effettui tutti gli esami necessari ad individuare le sostanze contenute all'interno dei bocconi.