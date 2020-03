Limitazioni per l'accesso in ospedale e in casa di riposo: malati sempre più isolati

Si farà di tutto per contenere il contagio. Tutti, chi più chi meno, siamo costretti a fare i conti con i provvedimenti messi in atto da istituzioni e aziende sanitarie per cercare di contenere il contagio da covid-19. Se già per chi è in buona salute le conseguenze sono pesanti, per i malati e gli anziani queste sono ancora più pesanti. È di ieri, ad esempio, la notizia che l'Ospedale Civile di Brescia ha limitato l'ingresso ai visitatori a una sola presenza, per massimo di un'ora di tempo. Se durante i giorni feriali l'orario di visita non ha per ora subito conseguenze (13-14 e 18:45-20), nei giorni festivi è stata soppressa la fascia oraria tra le 14 e le 16, mentre sono mantenute le fasce 10-11 e 18:45-20.

Per le case di riposo la situazione è ancora peggiore. Dopo le limitazioni introdotte allo scoppio dell'epidemia, a partire da giovedì 5 marzo l'accesso alle strutture è del tutto precluso. Gli anziani - la categoria più a rischio nell'emergenza in corso - sono nelle mani del personale, e non possono vedere familiari e amici. Gli unici contatti avvengono per telefono cellulare, per chi ha la fortuna di averlo e di saperlo utilizzare. Per il personale interno, tra le altre cose, viene così a mancare un aiuto nelle azioni quotidiane svolte dai figli degli ospiti, come ad esempio imboccare i genitori o semplicemente portarli a passeggio, o leggere assieme il giornale.