Manager di Fiorenzuola negativo ai test: chi ha portato il coronavirus?

Il manager della Mae di Fiorenzuola (PC) non è il paziente 0. L'uomo, amico del 38enne di Codogno che ora si trova in gravi condizioni al San Matteo di Pavia (sua moglie invece al Sacco di Milano), è risultato negativo sia al tampone sia ai test sugli anticorpi. Quindi, se il 38enne rimane il paziente 1, l'amico non è il paziente 0.

I due si erano frequentati ed erano andati anche a cena al ristorante La Bellaria di Rivergaro (che ha deciso di chiudere liberamente, in attesa dei 15 tamponi che sono stati fatti su clienti e personale, cosi come ha detto il direttore Asl Luca Baldino) al ritorno dell'ormai ex paziente 0 dalla Cina.

La notizia della negatività è stata resa nota dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: «Dai test effettuati è emerso che non ha sviluppato gli anticorpi». L’uomo era già risultato negativo al primo test per il coronavirus. Dunque, non è partita da lui la diffusione del virus nel lodigiano. «Ora andrà cercato chi è il vero paziente 0» ha aggiunto Sileri. «Il fatto che non abbiamo trovato gli anticorpi, allo stato attuale delle conoscenze, ci fa pensare che questo non sia venuto a contatto con il virus», ha detto il virologo dell’università degli studi di Milano Fabrizio Pregliasco. I risultati dei tamponi sui 70 dipendenti dell'azienda di Fiorenzuola non sono ancora giunti.

Fonte: ilPiacenza.it