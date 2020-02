Coronavirus: due meccanici bresciani positivi, fermato il tour degli Emirati

Il coronavirus interrompe il tour degli Emirati Arabi. Le ultime due tappe della gara ciclistica UAE tour sono infatti state cancellate dopo che due bresciani, componenti della squadra di casa, sono risultati positivi al virus. La notizia è stata diramata nel tardo pomeriggio di venerdì.

Si tratta di due meccanici della nostra provincia che fanno parte dello staff dell’Uae Emirates: uno di loro aveva lasciato l'Italia poco prima che scoppiasse l'emergenza Coronavirus. Negli ultimi giorni avrebbe accusato febbre e tosse e il test ha poi confermato la positività.

Nelle scorse ore tutti i corridori, gli organizzatori e gli staff di tutte le squadre in gara sono stati sottoposti al tampone. Tra di loro ci sono 4 ciclisti bresciani: il lonatese Imerio Cima, Cristian Scaroni di Botticino, Andrea Garosio di Cologne e il gardesano Jakub Mareczko. Sono tutti stati messi in isolamento in albergo e sottoposti alle analisi, poi, fortunatamente, sono risultati negativi come tutti gli altri sportivi in gara.

Sabato mattina, la nota degli organizzatori: "Il Dipartimento della Salute di Abu Dhabi afferma che i test di laboratorio condotti su 167 persone in quarantena dopo essere stati a contatti con due casi di Coronavirus, COVID-19, annunciati giovedì, sono risultati negativi – si legge nel comunicato –. Il Dipartimento della Salute continua a monitorare la situazione dei rimanenti individui venuti a contatto con i contagiati, le cui analisi dovrebbero essere disponibili nelle prossime ore”.