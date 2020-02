"I cuochi hanno il coronavirus": individuato chi ha dato il falso allarme al ristorante sushi

"Due cuochi cinesi hanno il coronavirus": è un ragazzo pakistano di 28 anni il responsabile del falso allarme che, in un ristorante sushi di Castiglione delle Stiviere, aveva causato l'intervento di carabinieri e medici sopraggiunti sul posto con un'unità speciale, indossando mascherine e tute bianche asettiche.

Dagli accertamenti dei militari, è poi emerso che i cuochi non solo stavano bene, ma che nessuno dei due era tornato in patria dopo lo scoppio dell'epidemia.

Il ragazzo è stato denunciato per procurato allarme. E' un ex lavoratore del ristorante, non si esclude che volesse vendicarsi di qualche (a suo dire) torto subito.