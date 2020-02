Coronavirus Lombardia: le scuole resteranno chiuse

Il governo sta vagliando in queste ore il decreto sociale per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Lombardia, Veneto ed Emila Romagna, regioni in cui si registra il 93 per cento dei casi positivi degli 821 totali del Paese. 531 il numero dei contagiati nella nostra regione (dato aggiornato alle 18 di venerdì).

Una riunione è in corso nella sede della protezione civile con il premier Giuseppe Conte, i ministri Luciana Lamorgese, Roberto Speranza, Paola De Micheli, Francesco Boccia e i governatori di tutte le regioni collegati in video conferenza.

Si sta facendo e il punto sulle misure per affrontare l'emergenza coronavirus. L'orientamento sembra quello di non allentare le misure prese nelle tre regioni più colpite: Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Tra i punti in discussione proprio quello sull'opportunità di riprendere l'attività scolastica.

Da parte del governo c'è "sostanziale adesione alle nostre richieste" queste le parole dell'assessore al Welfare della regione Giulio Gallera, intervistato dal TgR Lombardia poco dopo le 14, mentre era in corso la videoconferenza con l'esecutivo riunito nella sede della protezione Civile. Ci sono alcuni approfondimenti da fare ma per quanto riguarda le scuole la sospensione "sarà prorogata per un'altra settimana". Manca ancora l'ufficialità del governo, ma stando alle parole dell'assessore non ci sarebbero dubbi sulla proroga della sospensione dell'attività scolastica.