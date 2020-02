Emergenza coronavirus: scuole chiuse in tutta la Lombardia

L'assessore al welfare della Regione, Giulio Gallera, ha appena confermato in diretta su Sky TG24 la chiusura di tutte le scuole della Lombardia, dagli asili nido alle università. Per il momento non è chiaro quando riapriranno gli istituti, che resteranno chiusi "fino a nuovo ordine". Spiegano dalla Regione: "L’ordinanza, i cui contenuti puntuali saranno resi noti nelle prossime ore, sarà soggetta a modifiche al seguito dell’evolversi dello scenario epidemiologico".

I provvedimenti previsti

1) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

2) Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza.

3) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Lombardia: sono 89 i casi di coronavirus

Nella notte sono saliti a 89 i casi di cittadini lombardi risultati positivi ai controlli del coronavirus. "E' quantomai necessario porre in essere misure ancora più stringenti e rigorose": a dirlo era stato stamattina il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; la decisione di chiudere le scuole sembra dunque muoversi nella direzione annunciata poche ore fa.