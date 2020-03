Stroncati dal Coronavirus, marito e moglie muoiono a pochi giorni di distanza

Uccisi da Coronavirus a pochi giorni di distanza. Questo il tragico destino di una coppia di anziani di casa a Quinzano d'Oglio, Comune della Bassa in cui - stando agli ultimi dati dell'Ats - si registrano 14 casi di positività al Covid-19 e 3 decessi.

Lui, Giovanni Filini, ha saputo per primo di essere positivo al Coronavirus, ma le sue condizioni sono precipitate in pochissimo tempo. L'89enne, ex manutentore di un'azienda della Bassa, era ricoverato in Rianimazione a Manerbio: nonostante gli sforzi dei medici si è spento lo scorso venerdì.

La moglie Vittoria Netti, di 5 anni più giovane, era immediatamente stata messa in isolamento, ma le precauzioni non sono bastate a salvarle la vita. Anche lei positiva al Coronavirus, si è spenta martedì. Un dramma che tocca profondamente la comunità di Quinzano, che si è stretta - virtualmente - attorno al figlio della coppia.

Altre comunità della Bassa piangono la scomparsa dei loro compaesani. A Calvisano nelle scorse ore si è registrato il primo decesso di una delle 10 persone positive al Covid-19. Si tratta di Enrico Marchetti: aveva 89 anni e si è spento al Civile. La sua famiglia è isolamento e uno dei suoi figli, positivo al virus, è stato ricoverato in ospedale.