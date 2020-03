Coronavirus, morti altri due bresciani: aumenta il numero dei contagiati

Sono 18 i bresciani contagiati da coronavirus, in continuo aumento dall'ultima rilevazione: una crescita che si spiega con l'espansione (per ora) costante del Covid-19, per cui ogni contagiato ne contagia in media almeno altri due. Il dato lombardo è confermato in 984, ma sono solo 512 (il 52%) i ricoverati in ospedale, di cui poco più di 100 in terapia intensiva, in condizioni più serie. In tutta Italia sono 1.694 i casi di positività: è il terzo Paese al mondo dopo Cina (80.026) e Corea del Sud (4.212). In tutto il mondo sono 89.073 i positivi al coronavirus, con 45.095 guariti, più della metà, e 3.048 decessi, il 3,4%.

Altri decessi in città e provincia

Nel Bresciano ci sono aggiornamenti, purtroppo, anche sul fronte dei decessi. Nella giornata di domenica in provincia sono morte altre tre persone, si presume per Covid-19 (erano tutti positivi) in attesa della conferma delle autorità sanitarie e dell'Istituto superiore di sanità. Due decessi al Civile: una 69enne che abita in città, e che potrebbe aver infettato anche il marito (ricoverato con una forte polmonite), e un anziano residente a Castiglione d'Adda, provincia di Lodi, trasferito al nosocomio cittadino solo pochi giorni fa.

Il terzo decesso si è verificato all'ospedale Mellino Mellini di Chiari: la vittima è un 91enne che abitava a Orzinuovi. In tutta Italia ad oggi sono 34 i decessi accertati per coronavirus, con un tasso di mortalità pari al 2%: degli 83 guariti più di 60 sono in territorio lombardo. In Lombardia sono stati effettuati 6.879 tamponi: oltre ai ricoveri in ospedale si contano 375 persone in isolamento domiciliare. Tutti i deceduti (31) avevano un quadro medico già compromesso.