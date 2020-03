Coronavirus, le Poste aperte col contagocce: nel Bresciano persi 50 sportelli

Ridotta anche l'attività postale. L'emergenza Coronavirus ha portato alla chiusura di una cinquantina di sportelli in tutta la provincia. Non solo: l'attività di molte succursali è stata dimezzata, imponendo la chiusura pomeridiana. Inoltre, l'azienda sta valutando come fare per diminuire la corrispondenza e ridurre quindi il numero dei postini in servizio.

Le chiusure

Solo a Brescia da giovedì sono state chiuse le succursali di: via Scuole, via Grandi, via Bologna, Villaggio Sereno, via Baracca, via Canipari, Fiumicello, Villaggio Ferrari, via Caduti del Lavoro e viale Piave. Aperto, ma solo al mattino, l'ufficio di via Cipro.

Sospensione dell'attività pomeridiana

Ridotto l'orario di apertura, con sospensione dell'attività pomeridiana, a Chiari, Desenzano del Garda, Ghedi, Montichiari, Palazzolo, Rezzato, Rovato, Breno, Darfo, Gardone Val Trompia, Gussago, Lumezzane e Pisogne.

I sindacati chiedono il blocco totale

"Riteniamo che si debba arrivare al blocco totale dell'attività per almeno due settimane", ha detto Celso Marsili, segretario generale dei dipendenti postali Slp-Cisl. Una decisione che però Poste Italiane non possono prendere da sola: solo il ministero del Tesoro può deliberare in tal senso.