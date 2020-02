A contatto col "Paziente 1": infermiere ricoverato e messo in isolamento

Mentre i casi di contagio da Coronavirus in Lombardia salivano a 16, l'ultimo in ordine di tempo in un Comune vicino alla provincia di Brescia, nella notte tra venerdì e sabato è stato ricoverato l'infermiere dell'ospedale di Codogno che si era messo spontaneamente in isolamento domiciliare nella sua abitazione di Piacenza.

Nel corso della notte avrebbe sviluppato alcuni sintomi compatibili con il contagio da Coronavirus ed è stato soccorso dal 118 e ricoverato in isolamento nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale piacentino. Nelle prossime ore è atteso da Bologna l'arrivo dei risultati del tampone che venerdì era stato eseguito su di lui, dopo che aveva scoperto di essere venuto in contatto con il 38enne lodigiano contagiato dal virus.



Fonte: ilPiacenza.it