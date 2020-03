Coronavirus a Orzinuovi, morti 2 anziani: 19 contagi e rischio incremento

Il coronavirus non rallenta la sua corsa. Il numero dei contagi in Lombardia continua a crescere: è arrivato a quota 1820. Nel Bresciano - stando agli ultimi dati disponibili, aggiornati alla tarda mattinata del 4 marzo - si registrano 143 casi accertati. Un dato destinato a salire nelle prossime ore, fanno sapere le autorità sanitarie.

Si aggrava, purtroppo, anche il bilancio delle persone positive al coronavirus decedute: in Lombardia sono, in tutto, 73. Nel Bresciano altri due decessi si sono verificati mercoledì: si tratta di un 80enne e di un 82enne di Orzinuovi, che resta il Comune della provincia con più casi (19 stando agli ultimi dati).

Nel paese della Bassa si era già registrato il decesso di un anziano positivo al coronavirus. Tutte e tre le vittime frequentavano lo stesso bar e avevano patologie pregresse.

Il sindaco Gianpietro Maffoni ha confermato i decessi, esprimendo cordoglio alle famiglie dei due anziani e ha, inoltre, convocato un consiglio di Giunta urgente per la mattinata di giovedì per attuare una serie di provvedimenti affinché il contagio venga bloccato. Il primo cittadino ha fatto inoltre trapelare che il numero delle persone contagiate in paese rischia di aumentare nei prossimi giorni.