Coronavirus: bar aperti dopo le 18, ma niente servizio al bancone

Niente più 'coprifuoco' per i bar della Lombardia e del Bresciano. Da mercoledì 26 febbraio potranno restare aperti anche dopo le 18. Lo chiarisce Regione Lombardia.

Non si potrà però servire aperitivi e caffè al bancone. Per evitare assembramenti, il servizio dovrà essere gestito solo al tavolo, dal personale, e non direttamente al bancone.

Lo si legge in una FAQ sull'emergenza legata al coronavirus pubblicata sul sito della Regione Lombardia, che precisa: "I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall'esercizio".

In relazione a tutti gli altri punti, l'ordinanza emanata domenica resta in vigore. Quella relativa alla chiusura anticipata dei bar e dei pub era una delle misure che più aveva fatto discutere in questi giorni. Per tantissimi, nel Bresciano e non solo, si trattava di una scelta irrazionale e la decisione di allentare le restrizioni è stata accolta con gioia dalla maggior parte degli esercenti.