Emergenza Coronavirus: sono 1.000 i bresciani in quarantena, 60 quelli contagiati

In attesa del consueto aggiornamento quotidiano, nella serata di lunedì 2 marzo la Regione ha confermato i circa 60 casi bresciani, di cui meno di una decina in condizioni più serie in terapia intensiva: in tutto il territorio lombardo sono 1.254 i “contagiati”, dunque positivi al coronavirus, concentrati in particolare nelle province di Lodi (384 casi), Bergamo (243) e Cremona (223). A queste si aggiungono potenzialmente altre 178 persone, attualmente in verifica.

Sono 478 le persone ricoverate in ospedale, poco più del 38% del totale: un numero più o meno equivalente a quello dei positivi asintomatici, che sono 472. Sono 127 invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva: circa il 10,1% del totale delle positività, il 26,5% sul totale dei ricoverati in ospedale (più di uno su quattro).

Mille bresciani a casa in quarantena

A parte il sovraffollamento delle terapie intensive, per cui sono previsti nuovi posti letto da qui ai prossimi giorni, in provincia di Brescia è stato reso noto che sarebbero almeno un migliaio i bresciani in quarantena, dunque costretti in casa anche se senza sintomi perché venuti in qualche modo in contatto con pazienti o persone positive al Covid-19.

Come già anticipato da qualche giorno, mentre proseguono i tamponi (a Brescia ne sono stati eseguiti quasi 1.000) a breve le analisi microbiologiche sull'eventuale positività al coronavirus si potranno effettuare anche nei laboratori del Civile e dell'Istituto zooprofilattico bresciano: in questo modo il responso sulla positività lo si potrà avere in tempi brevi, dalle 6 alle 8 ore.

Contagiato l'assessore Mattinzoli

Tra i contagiati bresciani c'è anche Alessandro Mattinzoli, volto noto della politica nostrana e non solo: ex sindaco di Sirmione, per due mandati, oggi è assessore regionale allo Sviluppo economico. E' attualmente ricoverato al Civile: “Sto riposando e sono assolutamente tranquillo – ha dichiarato – Il mio pensiero va a tutto il personale sanitario che in questi giorni sta lavorando senza tregua, in modo davvero straordinario. Penso anche alla mia famiglia: sono già in quarantena ma stanno bene. Sono convinto che guarirò in fretta, come tutti i contagiati”. E' notizia di queste ore, tra l'altro, che sia stata dichiarata guarita (e dimessa dall'ospedale) la collaboratrice del presidente Attilio Fontana che era appunto risultata positiva al coronavirus.