Emergenza coronavirus: le vittime adesso sono cinque, 219 i contagiati

A mezzogiorno è stata resa nota la notizia della quinta vittima da coronavirus in Italia: si tratta di un uomo di 88 anni di Caselle Landi, comune lombardo in provincia di Lodi. Il numero totale dei contagiati in Italia è salito a 219.



Il panico del contagio resta eccessivo in tutto il Nord: supermercati e farmacie prese d'assalto anche fuori dalla "zona rossa", come sta succedendo in provincia di Brescia. Le vittime sono tutte anziani (due dei quali ultra 75enni, altri due ultra 80enni). Quattro di loro avevano malattie pregresse accertate, una persino con un tumore in fase avanzata.

"Ora è inutile cercare il Paziente Zero"

I contagi, come ampiamente previsto nei giorni scorsi, sono in aumento, così pure i decessi. "E’ un virus altamente contagioso. E’ inutile che cerchiamo il paziente zero perché ormai in Veneto, in Lombardia, nel nord Italia, la diffusione è autoctona, non è più di importazione. E’ un virus che sta diventando a diffusione endogena. Forse si è perso, in quel periodo finestra in cui l’epicentro era in Cina, di applicare dei controlli più rigidi negli aeroporti, quell’isolamento fiduciario che era già stato invocato": lo dice il professore Giorgio Palù, virologo, già presidente delle Società Italiana ed Europea di Virologia, su Rai Radio1 all’interno di 'Radio anch’io' condotto da Giorgio Zanchini.