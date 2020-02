Emergenza coronavirus: tutte le feste di carnevale annullate nel Bresciano

A causa dell'emergenza coronavirus, in alcuni Comuni bresciani sono state annullate le feste di carnevale in programma nel fine settimana.



Una decisione in linea con quanto stabilito dalle regioni Lombardia e Veneto, che hanno chiuso le università, o dal governo, che ha voluto la sospensione anche delle partite di serie A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Ricordiamo, inoltre, che tutti gli appuntamenti sportivi in programma nel Bresciano sono stati rinviati.

Di seguito, l'elenco delle feste di carnevale annullate: Bagnolo Mella, Borgo San Giacomo, Concesio, Flero, Ludriano di Roccafranca, Manerba, Manerbio, Mazzano, Montichiari, Milzano, Orzinuovi, Pontevico, Rezzato, Seniga, Verolanuova e Verolavecchia.