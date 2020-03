Emilio e Teresa: altri 2 bresciani morti per coronavirus, sono 5 le vittime totali

Sale a quota cinque la triste conta dei morti bresciani da coronavirus: si tratta di due anziani, poco meno che novantenni, morti tra domenica e lunedì negli ospedali di Chiari e Montichiari, dove erano ricoverati da qualche giorno. Ad oggi il tasso di mortalità nella provincia bresciana è molto più alto che in Italia e nel mondo, ma il dato è poco significativo: si parla comunque di 5 decessi su 86 casi di positività al 3 marzo, il 5,8%, rispetto al 3,6% lombardo e al 3,1% italiano.

Emilio Metelli, 86 anni

Se n'è andato domenica scorso Emilio Metelli, 86 anni, ricoverato all'ospedale di Chiari: lunedì pomeriggio sono stati celebrati i funerali, ovviamente in forma privata. Nato e cresciuto a Chiari, era molto conosciuto in paese, dove ha sempre lavorato: faceva il meccanico. Da tempo si godeva la meritata pensione, negli ultimi tempi con qualche acciacco dovuto all'età: sarebbero state alcune sue patologie pregresse a favorire il contagio da Covid-19. Negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate, domenica il ricovero in ospedale. Poche ore dopo, il decesso.

Teresa Giuzzi, 87 anni

Teresa Giuzzi aveva invece 87 anni: è morta nel pomeriggio di lunedì all'ospedale di Montichiari. Nata e cresciuta a Calvisano, da una vita intera abitava a Calcinato: negli ultimi due anni era ospite in casa di riposo. Sabato era stata ricoverata in ospedale, per via di una febbre che non accennava a passare. Le sue condizioni si sono aggravate a tal punto che lunedì ha esalato l'ultimo respiro. I funerali saranno celebrati, in forma privata, giovedì alle 10 nella chiesa di Calcinatello: la signora Giuzzi, vedova Guarisco, lascia ben cinque figli.