Deceduti marito e moglie, padre e figlio: drammi familiari al tempo del coronavirus

34 decessi tra mercoledì e giovedì, 32 tra giovedì e venerdì, altri 33 tra venerdì e sabato. Solo negli ultimi tre giorni, il tributo pagato dalla nostra provincia al Covid-19 è stato altissimo. Più di altre, alcune comunità, soprattutto nella Bassa, sono state pesantemente colpite, e si porteranno dietro per anni il ricordo di questi tempi difficili. All'interno dei singoli paesi, poi, alcune famiglie sono state a loro volta segnate da drammi pesantissimi, alcune storie sono riportate dal quotidiano Bresciaoggi.

Dopo i casi di Rovato e Quinzano, un'altra coppia di coniugi ha lasciato questo mondo a causa del contagio. Lorenzo Bolzoni e Luigina Consoli vivevano a Carpenedolo (27 contagi, 5 decessi). Fino a cinque giorni fa stavano bene entrambe, poi è iniziata la discesa, rapida, verso la fine. La prima a manifestare i sintomi della malattia è stata Luigina, ricoverata in ospedale, dove poco dopo è stato portato anche Lorenzo. Entrambi in terapia intensiva, separati solo dal virus quando nella vita non si lasciavano mai, lei è deceduta giovedì, lui venerdì, a sole 24 ore di distanza. A piangerli sono i tanti amici, quelli che frequentavano con loro il centro anziani, quelli che con loro si divertivano al karaoke, in pizzeria.

Sempre dalla Bassa arriva un'altra drammatica storia di lutto familiare, che ha colpito padre e figlio. Enrico e Francesco Marchetti vivevano a Calvisano (13 contagi, 2 decessi). 88 anni il padre, 60 il figlio, il primo a morire è stato Enrico, mercoledì scorso. Ieri il figlio lo ha raggiunto. Purtroppo il bilancio per la famiglia potrebbe diventare ancor più drammatico: la moglie di Enrico, la madre di Francesco, è risultata infatti positiva al virus, e sta combattendo la sua personale battaglia presso l'ospedale Civile di Brescia.