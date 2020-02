Coronavirus: in Lombardia le università restano chiuse fino al 7 marzo

Mentre si attende che il Consiglio dei Ministri decida se accogliere o meno la proroga della sospensione delle attività didattiche nelle scuole chiesta dalla Regione, le università lombarde hanno già stabilito il da farsi.

"Le attività formative in presenza sono sospese fino a sabato 7 marzo." Lo ha comunicato la Conferenza dei rettori delle Università Lombarde.

"Al fine di contenere gli effetti negativi di questa emergenza, tutte le Università della Lombardia si sono nel frattempo attivate per offrire agli studenti forme di didattica a distanza, secondo modalità proprie di ogni singolo Ateneo. Le informazioni di dettaglio sono disponibili sui siti dei singoli Atenei e vengono comunicate e aggiornate in modo dettagliato a tutte le comunità accademiche. Ogni Ateneo lombardo sta lavorando all'analisi dei diversi scenari possibili e all'individuazione delle opportune soluzioni da adottare sia nel breve sia nel medio/lungo periodo, in particolare sul fronte dell'organizzazione della didattica".